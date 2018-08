Confesiuni intime: „Soția mea refuză să întrețină relații amoroase dupa nașterea celui de-al doilea copil”

Un bărbat cere sfatul expertei în relații sexuale de la The Guardian: „Soția mea și cu mine nu am făcut sex timp de 18 luni de la nașterea traumatică a celui de-al doilea copil, după care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală vaginală minoră. Acum este vindecată, dar nu vrea să vorbească despre sex. Încerc să fiu intelegător și susținător, dar ea nu cooperează. Nu ia în considerare consilierea.”



Pamela, experta în relații pentru The Guardian răspunde: „O traumă este dificilă. Nașterea cea mai recentă a soției dvs. și intervenția chirurgicală asociată înseamnă că evită orice lucru care ar putea duce la repetarea unor astfel de experiențe dureroase. Asta înseamnă că acum conectează actul de dragoste cu consecințe neplăcute. Trebuie să încercați să o ajutați să se bucure de lucrurile pe care le-a asociat anterior cu sexul, cum ar fi o cină romantică sau un masaj senzual.

După naștere, unele femei dobândesc imagini corporale negative și un sentiment în care se vizualizează ca mame, mai degrabă decât iubite și se luptă să combine ambele roluri. Din nou, o puteți ajută oferindu-i reasigurări și complimente și încercând să faceți lucrurile pe care le-ați făcut atunci când ați curtat-o și ați declanșat un răspuns erotic. Există probabil alți factori implicați, cum ar fi schimbările hormonale și oboseala care însoțesc realitatea îngrijirii a doi copii mici. Dacă vă simte frustrarea la momentul nepotrivit, acea presiune o vă face să simtă că sexul este doar o altă sarcină obligatorie. Vă înțeleg îngrijorarea, dar nu vă faceți griji ci doar să ajutați.”

Sursă: The Guardian