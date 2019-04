foto: Pixabay

O femeie cere sfatul experților în relații de la The Guardian: „Sunt primul partener sexual al prietenului meu. Suntem împreună de opt luni și știe cum să mă satisfacă. Facem sex de două sau trei ori pe săptămână și am întotdeauna cel puțin un orgasm. Am avut destui parteneri sexuali, dar prietenul meu nu pare să se bucure de nimic din ceea ce fac. El termină actul sexual doar atunci când este foarte rapid. Când stau deasupra, el controlează ritmul și nu mă lasă pe mine. Eu prefer sexul lent, senzual, care nu are ca unic scop atingerea unui orgasm.

Sexul oral nu pare să facă nimic pentru el. Mă frustrează că nu-mi pot satisface iubitul, mai ales pentru că mă bucur de tot ce face el pentru mine. Am vorbit despre asta, dar nu știe cu adevărat ce îi place sau ce ar vrea să fac diferit. Există o cale prin care să putem ajunge la un acord comun?”

Pamela, experta în relații pentru The Guardian răspunde: „Încearcă să nu mai fiți atât de preocupată în timpul sexului. Pare sa luați actul sexul ca pe o competiție deoarece amândoi vreți să dați satisfacți,e dar nu vă simțiți comfortabil să primiți. Pentru o compatibilitate mai bună el trebuie sa învețe să dețină controlul asupra corpului său, iar tu trebui sa încetezi să încerci să mai controlezi permanent situația. Aceste lecții însă pot lua ceva timp pentru a fi învățate.

Amândoi ați ieși în câștig dacă nu ați mai încerca doar să atingeți un orgasm și v-ați bucura de actul în sine și de plăcerile simple. Și amintește-ți, la fel cum tu îți dorești să îi oferi plăcere absolută, aceasta este și doriința lui. Deocamdată, permiteți-i plăcerea de a te face să te simti bine așa cum poate. Nu vă așteptați la îmbunătățiri foarte rapide, actul sexual trebuie învățat ușor-ușor.”

Sursă: The Guardian