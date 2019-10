O femeie de 28 de ani povestește: „Nu pot să opresc relația amoroasă pe care o am cu cumnatul meu. Știu că este greșită dar am parte de cel mai bun sex din viața mea. L-am cunoscut acum cinci ani când m-am mutat cu prietenul meu. De atunci mi s-a părut incredibil de sexy.

După câteva luni mi-a spus că mă dorește încă din momentul în care m-a văzut și nu m-am putut abține, am început o relație sexuală cu el. Relația cu soțul meu s-a stins ușor-ușor, nu am mai fost intimi de mai bine de trei ani. Acum un an însă am rămas gravidă cu o fetiță minunată și am știut din prima că nu este copilul soțului. El însă, nu pare să își fi dat seama.

Cumnatul mi-a spus că va fi alături de fetiță dacă are nevoie, dar relația noastră nu poate fi mai mult decât ceea ce este acum. Atunci am hotărât să opresc relația cu el dar s-a enervat și a început să mă facă geloasă. Este prea complicat și nu mai stiu ce să mă fac.”

Deidre, specialistă în relații pentru The Sun este de părere că dacă cumnatul o iubea cu adevărat, renunța la relația actuală pentru a crește fetița împreună. Specialista sfătuiește tânăra mamă să încerce să rezolve problema cu soțul de dragul copilului, iar dacă nu reușește să se separe de ambele relații care nu par a-i aduce vreun beneficiu.

Sursă: The Sun