Declarații intime ale unui cititor The Guardian: „Soția mea și cu mine suntem împreună de mai bine de 15 ani și ne-am bucurat de o viață sexuală sănătoasă până când am avut o vasectomie acum patru ani și am început să sufăr de disfuncție erectilă. Medicul meu mi-a prescris pastilele albastre (Viagra) dar tot ce au făcut a fost să-mi dea o durere de cap teribilă.

Căsnicia mea a devenit tensionată, disfuncția erectilă ia mai mult decât viața sexuală și mănâncă încrederea din relație. Ne-am dus la un terapeut pe care l-am văzut timp un an și încet ne-am reapropiat, prin exerciții de intimitate și vorbit deschis unul cu celălalt.



Anul trecut, în timp ce făceam dragoste am început însă să simt durere într-unul din testicule și în cele din urmă am fost diagnosticat cu epididimită cronică, despre care mi s-a spus că este probabil rezultatul vasectomiei. În ultimele șase luni, am luat diferite comprimate pentru a încerca să stopez durerea, dar nici unul nu a funcționat.

Acum iau pregabalin, un medicament anti-epilepsie. Cel mai rău lucru este că ejacularea face totul să fie mai rău. Treizeci de secunde după ce am un orgasm, se simte ca și cum ace fierbinți mi-ar înjunghia testiculul.

Libidoul meu a căzut mult ca rezultat și anulează toată munca bună făcută de terapeut. Soția mea și cu mine vorbim foarte mult, ea m-a sprijinit, a avut răbdare, a venit la terapie odată la două săptămani și chiar dacă îmi înțelege problemele, este frustrant. Ea are aceeași vârstă ca mine, 38 și este prea tanără pentru a trăi fără o viață sexuală satisfăcătoare. Sper că în curând vom găsi o soluție și vom reveni pe drumul cel bun. Nu îndrăznim să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă această condiție ar fi permanentă.”

Sursă: The Guardian