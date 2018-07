Un cititor The Guardian povestește: „Sunt împreună cu iubita mea de nouă luni și totul legat de relația noastră a fost grozav cu excepția unui singur lucru. Sexul este minunat dar ea își dorește să o plesnesc în timpul actului. La început am râs deoarece am văzut-o că pe o dorință ciudată dar este clar acum că a fost o cerere serioasă, și asta este o problemă. Am plesnit-o de câteva ori și, deși o excită, mă face să mă simt vinovat. Mă simt prost din mai multe motive. Mă întreb totuși dacă nu reacționez excesiv: ea nu este supusă în viața de zi cu zi și așa cum spunea și ea, este alegerea ei. Acesta este un subiect despre care îmi este dificil să scriu și nu știu dacă alții au preocupări similare. Vreau să putem să ne bucurăm de sex fără griji. Este un subiect despre care nu am putut vorbi cu nimeni.”

Mariella răspunde: „Nu vă faceți griji! Ceea ce ție ți se pare ciudat, vătămător și dureros se află pe un loc foarte jos în capitolul experiențelor sexuale. Dacă sexul s-ar limita la necesitățile de bază, am trăi într-o lume mult mai puțin interesantă. Plesnitul, mușcăturile și alte forme de distracție masochistică nu sunt o alegere majoritară dar ai fi surprins de cât de des ele apar ca un element necesar în plăcerea carnală. De aceea, cuvântul "consensual" este cel mai important în dicționarul dragostei.

Nu este nevoie să te simți vinovat și inconfortabil să o plesnești în momentul extazului dacă asta îi dă ei plăcere și ție nu îți provoacă durere. Nu există de asemenea nicio constrângere pentru a te supune unor acțiuni cu care nu te simți confortabil. Dreptul de a alege este esențial și ar trebui să fie prezent în toate acțiunile noastre individuale. Ceea ce doi adulți decid să facă în intimitatea spațiului lor personal este o decizie proprie dar să recunoaștem că de asemenea regulile sexuale pot deveni într-adevăr foarte complicate. Actele de violență, oricât de mici, în dormitor sunt o alegere pe care trebuie să o faceți cu capul și nu cu alte părți ale corpului.

Aceasta este problema cu regulile și reglementările despre sex: o listă aprobată de „da-uri” ar fi puțin probabil să includă pălmuirea, oricât de ușoară ar fi aceasta dar nu ești prima persoană care a fost rugată să facă astfel de acte. Suntem organisme complicate iar dorințele noastre fizice nu coincid întodeauna cu un comportament acceptabil. Dacă nu te simți confortabil cu cererile prietenei tale, trebuie să spui asta, exact așa cum ea are dreptul egal de a-și exprima propriile opinii despre comportamentul pe care nu îl acceptă. Îndepărtarea pălmuirii în timpul actului ar putea să o facă în cele din urmă să meargă la cineva fericit să îi mulțumească tendințele ei blând masochiste sau dimpotrivă, ea ar putea compromite și să se mulțumească cu aventuri mai „normale” dacă simte că a găsit bărbatul potrivit. În cele din urmă, singură influență asupra deciziei tale ar trebui să fie ceea ce îți convine să faci.

Sursă: The Guardian