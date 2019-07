Un bărbat întreabă experta în relații pentru The Guardian: „Sunt un bărbat singur de 40 de ani, care a fost crescut de părinți iubitori pentru a lua în serios iubirea și sexul. În consecință, am fost atașat emoțional de femeile cu care am făcut sex și până acum am avut doar două relații de lungă durată. Înainte de a mă baga într-o altă relație serioasă, simt că trebuie să experimentez sexul ocazional cel puțin o dată în viața mea cu o femeie care caută și ea asta. Până în prezent, eforturile mele nu au avut succes iar pentru a deveni mai încrezător, simt că va trebui să continu să "practic" cum să abordez femeile și să le întreb dacă vor să iasă cu mine. Înțeleg că femeile doresc să se simtă speciale (la fel ca și bărbații) dar cu fiecare încercare, femeile pe care le abordez devin din ce în ce mai puțin "speciale" și simt că îmi încalc „compasul moral”. Cum rezolv asta?

Pamela, experta în relații pentru The Guardian răspunde: „Dacă te face sa te simti neliniștit, oprește-te! Sărbătoriți cine sunteți și capacitatea dvs. de a îmbina sexul și dragostea. Veți fi invidiat de alții care se plâng că doresc să aibă o relație de termen lung, dar se pot implica doar în sex ocazional.

Încercarea de a vă forța să acționați în afara precepțiilor morale de bază poate duce la rușine și dezamăgire, însă dacă doriți cu adevărat să experimentați mai multe stiluri de relații, ar trebui să puteți face acest lucru fără a vă pierde valorile esențiale.

De exemplu, nu este necesar să răniți sau să obiectificați o persoană care dorește să facă sex ocazional. Deși există întotdeauna acest potențial fie cu un partener de termen scurt sau lung, puteți încerca să găsiți o connexiune erotică scurtă cu o persoană asemănătoare care este la fel de deschisă să experimenteze sexul bazat doar pe atracția fizică. Atâta timp cât această conexiune este pe deplin consensuală, este un acord asumat și nimeni nu trebuie să sacrifice etica personală dar trucul este acela de a găsi o astfel de persoană și de stabili acest lucru clar de la început. Unele aplicații telefonice se adresează persoanelor care caută o scurtă "aventură", de comun acord. În mod paradoxal, unii oameni găsesc dragostea printr-o abordare inițială a sexului ocazional. Dar să nu ne prefacem că orice contract sexual poate fi încheiat într-un mod complet previzibil. Fie că faci dragoste cu un străin sau un partener de lungă durată, sexul poate fi complicat din punct de vedere emoțional.”

Sursă: The Guardian