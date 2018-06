Un cititor The Guardian împărtășește experiența terifiantă de abuz domestic pe care a trăit-o: „Scriu asta în timp ce o femeie al cărei nume nu mi-l amintesc doarme în patul meu. Am 42 de ani și m-am despărțit de soția mea și partenera de viață de 20 de ani acum trei luni. A fost ideea ei, eu nu am vrut să se întâmple, dar nu pot să-i resping raționamentul. Nu mai dormeam în același pat, am făcut sex o singură dată în cei șapte ani de când s-a născut singurul nostru copil și nu mai vorbeam.

Desigur, acest lucru nu s-a întâmplat peste noapte. Totul a pornit de la prima dată când m-a lovit. Ea nu era adesea violentă, poate doar o dată pe an, dar de fiecare dată când se întâmpla, mă retrăgeam un pic mai mult. Nu am fost niciodată infidel. Nu cred că sunt de modă veche, dar după ce am făcut jurămintele "la bine și la rau", m-am gândit că această perioadă este pur și simplu una mai grea. În retrospectivă, îmi recunosc auto-amăgirea.



La petrecerea de 5 ani a copilului nostru, aveam o vânătaie pe frunte și un ochi negru și le-am spus oamenilor că am intrat într-o ușă. Când un prieten a întrebat: "Ce ai făcut pentru a primi o bătaie de genul asta?", amândoi am râs.

După despărțire, am întreținut relații sexuale cu o mulțime de femei. În unele privințe, a fost minunat. Îmi pierdusem în totalitate sentimentul de dorință sexuală, așa că era bine să descopăr că există femei care doresc să se culce cu mine.

Și totuși... m-am îndrăgostit de fosta mea soție când aveam 19 ani și am iubit-o în fiecare zi de atunci. Singur, liber, uimit: nu mă simt vinovat de nouă mea promiscuitate, dar simt o mare tristețe. M-aș împăca cu fosta chiar acum dacă m-ar vrea. Furia poate fi o nebunie scurtă, dar dragostea, se pare, nu este.”

Sursă: The Guardian