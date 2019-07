„La începutul unei relații sunt foarte doritoare de amor, iar cu partenerul meu actual am făcut amor de mai multe ori pe zi în primele câteva luni. Cu toate acestea după aproximativ patru luni, dorința mea sexuală pare să dispară. Nu este vorba de faptul că nu sunt atrasă de partenerii mei, dar acest lucru se întamplă în fiecare relație și niciodată nu știu cum să-l explic.

În mod normal scăderea dorinței este declanșată de ceva: de exemplu, dacă plec o săptămană, când îi văd după ce mă întorc nu mai am aceeași dorință. Nu sunt respinsă de ideea de intimitate ci pur și simplu nu simt ca și cum aș vrea să mai fac sex, se simte ca și o datorie, o pierdere de timp, un efort. Am fost părăsită ca rezultat și am avut parteneri care au încercat să mă manipuleze emoțional pentru a fi intimă cu ei.

Sunt sigură că partenerul meu actual nu ar face niciodată așa ceva, dar sunt înspăimantată că va pleca la un moment dat. Presiunea pe care o simt pentru că nu pot împlini ceea ce percep că fiind datoria mea ca partener romantic m-a făcut să nu vreau să-mi petrec timpul cu el. Mă gândesc chiar să mă despart de el pentru a urmări conexiuni mai de scurtă durată.

Am încercat suplimente, inclusiv ginkgo, despre care se spune că ajută cu dorință sexuală și terapie dar cel mai probabil este o problemă legată de angajamnetul unei relații. Mi-ar plăcea cu adevărat să fiu într-o relație pe termen lung dar poate că nu sunt făcută în așa fel. Asta este un lucru sfâșietor de acceptat pentru mine, mai ales că am doar 20 de ani.”

