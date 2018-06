La 30 de ani, un cititor The Guardian povestește exeperiența traumatizantă care îș împiedică să se bucure de o viață sexuală reușită. Se pare că un tratament cu un antidepresive l-a făcut să nu mai simtă nicio plăcere în timpul actului sexual.



"Am avut o libidou normal și o viață sexuală bună până la 22 de ani când mi-a fost prescris un antidepresiv SSRI. Eram cu partenerul meu de doi ani și eram foarte fericiți. La două zile după ce am luat comprimatele, am simțit amorțeli în zona intimă, atingerea unui orgasm devenise imposibilă și libidoul meu sănătos s-a diminuat treptat către nimic în următoarele săptămani. Depresia a trecut și am presupus că după ce am încetat să mai iau medicamentele totul s-ar fi redresat, dar au trecut opt ani și efectele secundare sexuale nu s-au îmbunătățit.



Mi-am petrecut cea mai bună parte a tinereții fără să mă pot bucura de sex. Am avut doi parteneri de atunci, dar incapacitatea mea de a mă bucura fizic de sex pune o presiune asupra relațiilor. Un partener s-a înfuriat de lipsa mea de plăcere în timpul sexului și, în esență, a spus: "Care este scopul, nici măcar nu te bucuri", înainte de a pleca.



Câțiva ani mai târziu, când aveam nevoie de antidepresive din nou, l-am întrebat pe medicul meu despre posibilitatea de a lua altceva decât SSRI și am fost oprit cu răspunsul că "SSRI sunt foarte sigure". Am refuzat să le iau din nou și am suferit o perioadă severă de depresie fără ajutor medical.



De atunci am descoperit că acest efect secundar nu este neobișnuit și are un nume: PSSD (disfuncție sexuală post-SSRI). Știu oameni care suferă de asemenea de PSSD și se luptă cu aceeași amorțeală genitală și anorgasmie."

Sursă: The Guardian