Moment emoţionant în direct! Anastasia Soare, cu lacrimi în ochi vorbind despre orfelinatul de copii pe care îl ajută

Anastasia Soare a vorbit la ''Sinteza Zilei'' despre frumoasa prietenie pe care o are cu Ştefania Magidson de la fundaţia Blue Heron Foundation.

''Acum 15 ani a început cu un orfelinat. A venit la mine la salon şi a spus că orfelinatul nu are ferestre, uşi, nu are cum să încăzească mâncarea copiilor şi trebuie să fie angajate femei să ţină copii în braţe. Cunoscând-o pe Ştefania şi determinarea ei, dar şi cu ajutorul soţului ei vor putea face acest lucru cu succes. De atunci am făcut parte la această incredibilă activitate pe care o are Ştefania. Ieri când am fost la lunch, erau în jur de 25 de bursieri, pentru că acei copii care erau foarte mic. Acum s-au făcut mari, sunt la şcoală. Îi trimitem la facultate şi îi sponsorizăm să se ducă trei ani la universitate şi doi ani la masterat. Sunt nişte copii incredibili. M-am dus la acest lunch să le spun două vorbe. Nu am putut. Am început să plâng şi nu puteam să mai vorbesc. Eu sunt un tough business woman. Nu prea sunt multe lucruri care mă... Mi-am adus aminte de toate poveştile lor. Am început să îmi derulez cei 15 ani (...) Sunt superbi, nişte studenţi extraordinari'', a povestit Anastasia Soare cu lacrimi în ochi despre copiii pe care i-a ajutat.

Ştefania Magidson a fost invitată în platoul emisiunii, unde a povestit despre proiectul său de suflet, menit să ajute copii.

''Eu lucrez necontenit în fiecare zi. Nu am salariu, dar am atâtea satisfacţii şi ştiu că este exact traiectoria pe care trebuie să fiu", a spus Ștefania Magidson.