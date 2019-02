Rebecca Lynn Phelps în vârstă de 31 și-a atacat iubitul pentru că acesta nu a avut chef într-o seară să facă dragoste cu ea.

Rebbeca, un pic amețită de la cât băuse în seara respectivă, a intrat în camera unde iubitul ei, cu care are un copil, dormea și l-a apucat brusc de organele genitale, dorind să înceapă o partidă de sex. Bărbatul, adomit, a spus „nu” și s-a culcat la loc. Supărată, femeia a început să-l împungă cu piciorul, iar iubitul tot se prefăcea că doarme pentru a fi lăsat în pace. Când a văzut că nici asta nu merge, Rebecca s-a enervat atât de rău și l-a zgâriat pe ochi, făcându-l să se umfle foarte tare.

