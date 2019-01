Foto: Facebook/Norihiro Haruta

A venit în România de zece ori și de fiecare dată este la fel de atras de țara noastră. Japonezul Norihiro Haruta a ajuns prima dată la noi, în 1990, la scurt timp după Revoluție, pe când avea doar 22 de ani. Are o legătură specială cu românii și pare că aici își regăsește liniștea atunci când vrea să „evadeze”.

A devenit cunoscut la noi, pe internet, după ce a postat fotografii din București, din 1993. Mai întâi pe blogul https://bucurestiulmeudrag.ro/blog/articol/norihiro-haruta, iar recent pe pagina sa de Facebook.

În scurt timp, românii au retrăit prin fotografiile lui timpul de atunci, iar pozele au fost distribuite pe paginile de Facebook.

Cine este Norihiro Haruta și de ce iubește atât de mult România, aflați din interviul oferit exclusiv pentru siteul antena3.ro.

- Spuneți-mi ceva despre dumneavoastră, ceva ce românii ar vrea să știe despre dumneavoastră. Cine este Norihiro Haruta?

- N.H.: Sunt un fotograf liber-profesionist, născut în 1968, în prefectura Shizuoka, orașul Shimizu, din Japonia. Trăiesc în Tokyo din 1987. Țara mea esta Japonia, este o țară insulară mică. Trăiesc din fotografii, lucrez uneori și în televiziune, îi învăț uneori pe copii engleza și istoria, de patru ani sunt un mesager al ciclismului și tot așa. Mama și tatăl meu locuiesc în prefectura Shizuoka. Shimizu este un oraș liniștit în cea mai mare parte din timp. Sora mea locuiește și ea în Tokyo.

- De câte ori ași venit în România? Vă place țara? Vă plac românii?

-N.H: Am venit în România în 1990, la sfârșitul lui august, cu trenul. A doua oară a fost în decembrie 1990, apoi noiembrie 1992, decembrie 1993-februarie 1994, în 1995, 1997, în 1998, am făcut o oprire scurtă, apoi sfârșitul lui 1999 până în aprilie 2000, apoi iulie 2004, iunie 2018. Mi-au plăcut românii de la început și încă îmi plac. România este mereu în mintea mea.

- Ași mai văzut și alt oraș în afară de București?

- N.H.: Da. Brașov, Sibiu, Timișoara, Maramureș și câteva orașe din centrul țării. Când vin în România stau foarte mult la Horezu. Pentru că trebuie să stau într-un loc unde vreau să stau.

- Spuneți-mi ceva despre dumneavoastră din 1993. De ce ați venit atunci în România?

- N.H: În 1993, am demisionat de unde lucram și voiam să plec din Japonia. Aveam doar o idee că voi merge în România, pe care o vizitasem în 1990, după Revoluție. Atunci m-a făcut să mă simt relaxat și liber. Românii mi-au arătat libertatea ca ființă în 1990, ceea ce am vrut să simt din nou în 1993.

- În decembrie 1989 a fost Revoluția, cum ați găsit Bucureștiul în 1993, după aproape patru ani de atunci? Cum erau oamenii? Care e povestea din spatele fotografiilor făcute atunci?

- N.H.: La sfârșitul lui august 1990, am venit în România, am întâlnit oameni care mi-au spus: „Bună”. Ne-am mai întâlnit și unii mi-au devenit prieteni. Apoi am venit să-i revăd, țineam legătura prin scrisori și uneori la telefon. Nu am multe povești speciale despre fotografiile din 1993 și nu îmi amintesc exact ce făceam. A trecut mult timp de atunci. Aveam doar o motivație: să fac fotografii românilor care mă vedeau cu aparatul, stăteam în fața lor sau le spuneam bună cu privirea. Lentilele mele erau de 28 mm, 50 mm, 80 mm. De fapt era foarte dificil pentru mine.

- De ce ați publicat online fotografiile la 26 de ani de atunci și de ce crezi că au avut un impact atât de mare în România?

- Nori: Postasem deja câteva fotografii pe Facebook și pe https://bucurestiulmeudrag.ro/blog/articol/norihiro-haruta, care au fost prezentate de prietenul meu Andrei acum doi ani, în 2017. Nu am știut că au avut impact mare. Au avut? Prietenul meu mi-a spus ce se mai întâmplă în România, că deja sunteți nostalgici după 1990 și poate că fotografiile mele de atunci ar fi necesare pentru țară. De ce un impact mare acum cu ceva din 1990?

- Aveți prieteni mulți în România?

- Nori: Câțiva. Cinci sau zece.

- Ați reveni la noi?

- Nori: Da, mi-aș dori.

- Un mesaj pentru români?

- Nori: (N.R în limba română): Salut, bună, La mulți ani!