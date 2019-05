Secretul neștiut al Elenei Ceaușescu! Bărbatul pe care l-ar fi vrut mort cu orice preț

Soţia dictatorului Nicoale Ceauşescu a fost cunoscută drept o femeie fără suflet, agresivă şi lipsită de scrupule. Aşa a fost descrisă Elena Ceauşescu de cei care au scris despre ea şi despre soţul ei.

Răutatea Elenei Ceauşescu ieşea la iveală în diverse aspecte ale vieţii, iar multă lume a avut de suferit din cauza ei. Unul dintre cei care au avut de-a face cu furia dezlănţuită a celei care a fost intitualate „academician doctor inginer” a fost un jurnalist, Mihai Matei. Acesta i-a devenit foarte antipatic „primei doamne a ţării” pentru că a îndrăznit să aibă o relaţie cu fiica cuplului de dictatori, Zoe, scrie Adevarul.

Într-o primă fază, Elena Ceauşescu l-a pus sub urmărire, iar mai mulţi securişti îl însoţeau din umbră peste tot, pas cu pas. Dar pentru Elena nu a fost suficient. Şi ostilitatea ei a crescut zi de zi, mai ales după ce securiştii i-au adus filmuleţe din timpul întâlnirilor celor doi amorezi şi înregistrări telefonice cu discuţiile lor. La un moment dat s-a gândit chiar să ordone un asasinat, scrie Ion Mihai Pacepa, în „Orizonturi Roşii”. „Ura Elenei creştea tot mai mult, hrănită de pasajele din intercepţiile telefonice, transcripţiile microfoanelor şi filmele facute în secret cu privire la întâlnirile lui sexuale cu Zoia. Acum, Elena se enerva numai la auzul numelui de Mihai. Pur şi simplu nu mai vreau să mai aud de ticălosul ăsta nici măcar o zi în plus. L-aş putea omorî ca pe un vierme. Un accident de maşina sau cam aşa ceva. Dar fiică-mea cu minte de găina ar putea face din asta o mare dramă. Vreau să fie trimis peste hotare şi lasat acolo până putrezeşte, a spus Elena, a cărei voce devenise brusc caustică. M-am săturat să tot am coşmaruri noapte de noapte din cauza lui”, ar fi spus Elena Ceauşescu, conform lui Pacepa.