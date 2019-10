Simona are 44 de ani și este măritată de 18: ”Sunt îndrăgostită de doi bărbați, soțul meu și prietenul lui cel mai bun. Într-o zi am aflat tot, am slăbit și nu știu ce să mai fac”

O femeie cere sfatul expertei în relații pentru The Sun: „Sunt Simona, am 44 de ani și sunt căsătorită de 18 ani. Acum șase luni am început o aventură cu prietenul cel mai bun al soțului meu. Prietenul lui este de asemenea căsătorit, iar într-o zi a început să-mi spună problemele din căsnicie. L-am îmbrățișat, după care ne-am sărutat și am început să facem sex.

De obicei ne întâlnim și facem sex în mașină, pentru că nu avem unde altundeva. Soțului meu îi spun că mă duc să o văd pe mama sau la o prietenă. Mă face să mă simt dorită și atractivă. De ceva vreme însă, a început să-mi dea diverse scuze când îl rog să ne vedem însă vine la toate întâlnirile sociale. Din cauză că a început să mă refuze, sunt îngrijorată și am slăbit mult. L-am întrebat pe prietenul soțului dacă vrea să nu ne mai vedem, însă mi-a spus că nu. Nu mai înțeleg ce vrea, și am început să cred că se vede cu o altă femeie.”

Deidre, expertă în relații pentru The Sun răspunde: „Este clar că ceva s-a întâmplat din moment ce a început să te evite. Poate că soția lui a aflat sau și-a dat seama de riscul pe care îl ia. S-ar putea ca și tu să ai dreptate, și ca el să se vadă cu o altă femeie.

Această relație nu duce nicăieri. Gândește-te la propria ta viață, la nevoile și la sentimentele tale. Și mai ales, gândește-te la familia ta. Îndreptă-ți toată energia pe care ai pus-o în această aventură spre căsnicia ta și remediază relația cu soțul.”

Sursă: The Sun