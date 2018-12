Profesorul Mihai Manea, inspector școlar de istorie din București, a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre teoria conspirației în cazul morții Prințesei Diana.

„Era în 1985, zi de vară și am ascultat la Europa liberă, care a transmis în direct nunta lu Charles cu Diana. Apoi am văzut reviste. De acolo am văzut-o pe prințesă ca un om deosebit. Vine într-o monarhie britanică extrem de conservatoare. Într-un astfel de cadru, Diana vine deschisă, un om care dorește să fie normal, un om în spirit liberal. A lucrat într-o grădiniță, e foarte apropiată de copii. Copilul bolnav de SIDA pe care îl ia în brațe. Așa i-a crescut și pe fiii săi. (...) Cheia comportamentului este un celebru interviu, jurnalistului Andrew Mortan, întrebată de ce nu se simte bine în familia regală ea spune că încalcă mereu protocolul și că își dorește ca familia regală să fie mai aproape de oameni. Doar moartea ei, a reușit să apropie familia regală de oameni”.

„Problema cu asasinatul este teoria conspirației, familia regaă a pus ca Diana să dispară, se despărțise de Charles, a menținut o relație cu Dodi al-Fayed, tatăl lui susține în continuare că a fost o crimă. Este un aspect. Al doilea, Lady Diana a fost foarte marcată că Charles avea o legătură cu Camilia, care devenise pe față. De aceea, nici ea nu și-a mai ascuns pasiunile (...) A plătit cu vârf și îndesat că a fost rebelă”.