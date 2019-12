Un bărbat mărturisește o plăcere pe care mulți nu o înțeleg: ”Îmi place să îmi privesc soția cum face amor cu...”

Din fericire și ea a fost deschisă la acestă idee și ne-am simțit minunat. Inițial am avut o regulă: nu atingem pe nimeni și nu lăsăm pe nimeni să ne aingă.

Am continuat să mergem la astfel de evenimente și am urmat regula cu strictețe. La un moment dat însă, am întâlnit un tânăr singur, care avea în jur de 20 de ani și s-a băgat în seamă cu noi. Am început să vorbim și am mers într-un jacuzzi împreună. Soția mea mi-a șoptit la ureche că vrea să facă sex cu amândoi. Am fost șocat dar și entuziasmat, așa că am acceptat. Am văzut aunci cât de bine se simte soția, și ce orgasm intens i-a oferit acest tânăr.

De atunci, de fiecare dată când mergem la astfel de evenimente ea face sex cu alți bărbați și eu doar privesc. Uneori o țin de mână sau o sărut iar alteori eu vorbesc cu alte persoane și o privesc din depărtare.

Această experiență ne face căsnicia mai puternică. Știu că nu este pentru toată lumea, dar pentru noi merge de minune.”