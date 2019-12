Un bărbat povestește: „Am făcut amor pentru prima oară dar ceva nu este în regula. Simt că...”

Un tânăr de 24 de ani povestește pentru The Guardian experiența primei sale relații sxeuale: „Am 24 de ani și până recent, am fost virgin. Am întâlnit o fată de 20 de ani și am început să ieșim împreună. Ea a mai avut experiențe sexuale și din rușine nu i-am spus că ea este prima pentru mine. La început sexul a fost minunat dar duppă o scurtă perioadă a început să mă doară.

Sunt foarte speriat și mi-e teamă să nu fi luat vreo infecție de la ea, ținând cont că a mai avut și alți parteneri. Îmi place mult de ea dar am început să nu mă mai simt comfortabil și am imprresia că nici nu mai este atrasă de mine. Nu știu dacă ar trebui să fiu sincer cu ea.”

Mariella, tarapeut și specialist în relații sexuale pentru The Guardian este de părere că tânărul se află la începutul experienței sexuale și are nevoie de mult timp și practică pentru a învăța să fie comfortabil în timpul actului. Trebuie să asculte de iubită, să îi îndeplinească dorințele sexuale și în același timp să comunice deschis cu ea despre ceea ce își dorește și el în pat.

Primul și cel mai important pas însă este relaxarea: sexul este un lucru firesc, care vine natural și nu trebuie gândit foarte mult, ci mai degrabă simțit.

