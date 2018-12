Reduceri eMAG la cuptoare și plite. TOP 10 oferte „gătite” bine

eMAG continuă campania de oferte la electronice și electrocasnice. Iată câteva modele de cuptoare și plite pe care să le căutați în oferta eMAG de astăzi:

Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 NB, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Grill, Decongelare, Negru. Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediul inconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Beko BIM32400XPS, Electric, Multifunctional, 82 l, 14 Functii, Clasa A, Grill, Timer, Autocuratare pirolitica, Touch, Inox. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Reduceri eMAG cuptoare încorporabile. Oferte Beko și Hansa

Cuptor incorporabil rustic Beko OIM27201C, Multifunctional, 71 l, Grill, Clasa A, Crem. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Arctic AROIE22500X, Electric, 71 l, 8 functii, Grill, Clasa A, Inox. Contorizeaza durata de pregatire a alimentelor si te anunta in momentul in care timpul prestabilit s-a scurs. Cuptorul va fi pregatit la temperatura optima pentru a prepara cele mai gustoase retele. Iti gestionezi eficient timpul si stii mereu cat dureaza pregatirea alimentelor preferate. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Hansa BOES64463, Electric, Display, Grill, Rotisor, 69 l, Clasa A, Negru. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila mixta Electrolux EGD6576NOK, 2 zone gaz / 2 zone inductie, Aprindere Electrica, Negru. Sunt doua motive pentru care suprafata acestei plite cu inductie poate fi intotdeauna curatata perfect prin stergere. In primul rand, suprafata ceramica este perfect neteda. Iar in al doilea rand, suprafata nu devine niciodata cu adevarat fierbinte, datorita tehnologiei profesionale cu inductie. Stropii si petele nu se intaresc, iar pentru curatare este necesara simpla ei stergere. Alte detalii și ofertă completă găsiți - AICI.

Plita incorporabila Bosch PBH6B5B60, Gaz, 4 Arzatoare, 60 cm, Inox. Putere de incalzire mare pana la 3.3 kW. Mai multe reduceri eMAG plite încorporabil găsiți -AICI.

Reduceri eMAG plite încorporabile. Oferte Whirlpool

Plita incorporabila Whirlpool AKM 528 NA, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Negru. Întreaga ofertă eMAG plite o găsiți - AICI.

Plita incorporabila Whirlpool GOS 6415 NB, Gaz, 4 arzatoare, Cristal, Aprindere electrica, Gratare din fonta, Negru. Mai multe detaii și alte reduceri eMAG plite încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila Beko HILW64222S, Gaz, 4 arzatoare, Gratar fonta, Sticla Neagra. Arzatoarele cu eficienta ridicata ale plitelor Beko iti vor oferi momentul de magie de care ai nevoie atunci cand te grabesti. Vei gati mult mai repede, sunt cu pana la 25% mai eficiente decat arzatoarele standard, ceea ce inseamna ca vei economisi timp si bani. Timpul petrecut in bucatarie va scadea cu 35% si vei folosi cu pana la 17% mai putin gaz decat un arzator obisnuit. Mai multe detaii și alte reduceri eMAG plite încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila Zanussi ZGG66414XA, 4 arzatoare gaz, Aprindere electrica, Inox. Gatitul se poate face cel mai usor cand comenzile aparatului sunt vizibile, accesibile si utilizabile cu usurinta. Pe aceasta plita, panoul de comanda si indicatorul nivelului de putere sunt plasate in mod optim, chiar pe partea frontala. Indiferent daca sunteti dreptaci sau stangaci, comenzile pot fi accesate si utilizate la fel de usor. Mai multe detaii și alte reduceri eMAG plite încorporabile găsiți - AICI.