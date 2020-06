Planta care ne scapă de sforăit şi de kilogramele în plus. Asta sigur nu o știai!

„Mărarul este un bun aliat al sistemul digestiv. Reduce gazele intenstinale şi ajută la digestie. Poate combate cu succes episoadele de diaree şi reglează tranzitul. În plus, are proprietăţi antiinflamatoare şi vă ajută să aveţi intestine sănătoase. La bebeluşi este recomandat, sub formă de picăruri, în tratarea colicilor. De asemenea, tot pentru că este un antiinflamator natural, poate ajuta la eliminarea crampelor menstruale sau a celor provovate de indigestie. Este un bun diuretic şi ajută şi rinichii”, explică nutriţionistul Eva Iorţan.

„Acest condiment poate fi considerat un adevărat sedativ natural. Poate calma starea de anxietate în perioadele de stres şi nu dă dependenţă ca alte pastile. Vorbim aici de episoade rare de anxietate date de anumite stări de moment, deoarece în cazurile grave este necesar tratament de specialitate”, mai spune medicul.

Mărarul vă scapă de sughiţ şi sforăit

„Este foarte bun pentru sănătatea cavităţii bucale. Frunzele de mărar curăţă dantura şi elimină o parte din bacteriile care se găsesc pe dinţi şi gingii. De asemenea, înlătură respiraţia neplăcută. Vă poată scăpa de o criză de sughiţ şi chiar de sforăit dacă este folosit sub formă de picături puse pe un prosop care se aşează lângă pernă”, mai spune specialistul, potrivit adevarul.ro.