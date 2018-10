Plantele de apartament care absorb umiditatea din aer. Știați asta?

Foto: Pixabay.com

Oamenii nu sunt constienti in totalitate de abilitatile extraordinare ale plantelor de a crea in locuinta un microclimat excelent. Pe langa faptul ca plantele oxigeneaza atmosfera, exista si plante de apartament care absorb umiditatea in exces.

Iata 5 plante de apartament care absorb umiditatea din aer.

1. Crinul pacii (Spathiphyllum)

Se spune despre aceasta planta ca aduce fericirea si dragostea in casa. In plus, absoarbe umiditatea si distruge sporii de mucegai. Plantei ii place o temperatura de 18 grade Celsius.

2. Arborele de cafea (Coffea)

Exista peste 100 de tipuri diferite de arbori de cafea. Oamenii aleg, de cele mai multe ori, variantele Arabica sau Congoleza, insa productia poate incepe abia dupa 5-6 ani, de aceea este indicat sa cumperi o planta matura. Planta are nevoie de umbra si apa. Ea absoarbe excesul de umiditate si ofera un miros tropical minunat, mai ales cand este in floare.

