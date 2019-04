Povestea unui asexual: "Îmi place să sărut, să îmbrățisez, dar nu simt si nu am simțit niciodată atracție fizică față de cineva..."

foto: Pixabay

O femeie asexuală îsi împărtășește povestea în anonimat pentru The Guardian: "M-am gândit prima dată ca sunt asexuală atunci cand m-am despărțit de prietenul meu de trei ani și mi-am dat seama că sunt fericită că nu trebuie să mai fac sex cu el. Peste încă doi ani, încă două relații eșuate și o mulțime de cercetări online am realizat că suspiciunile mele sunt corecte: sunt o persoană asexuală.

Mă simt atrasă romantic față de sexul opus, dar nu simt atracție sexuală. Îmi place să sărut, să îmbrățisez, dar pentru mine aceste gesturi sunt mai degrabă senzuale decât sexuale. Acest lucru m-a făcut să fiu confuză când eram mică, pentru că suntem învățati că toate relațiile adulte duc la sex.

De două ori m-am îndrăgostit tare de tot și am sperat că voi vrea să fac sex, însă după o încercare mi-am dat seama că nu sunt atrasă de ei în acest fel. Nu am recunoscut asta la prea mulți oameni. Există atât de multe concepții greșite despre asexualitate cum ar fi că nu am găsit încă persoana potrivită sau că nu simțim dragoste sau emoții.

Într-o zi aș vrea să mă căsătoresc și să am copii. Cred că am o mulțime de iubire de oferit, și o relație înseamnă mai mult decat sex."

Sursă: The Guardian