„Prietena mea cea mai bună avea nevoie de mine, așa că am dormit pe canapea la ea acasă. Într-o seară, m-am trezit că făceam dragoste nebună și nu cu ea! Dumnezeule, cum am putut să fac asta!”

Un tânăr a povestit ce a pățit, după ce a încercat să-și consoleze cea mai bună prietenă, al cărui tată a plecat de acasă.

„Cea mai bună prietenă a mea de la liceu este o fată, care, ca și mine face arte. Amândoi avem 18 ani. Recent era foarte supărată că părinții săi s-au despărțit. Tatăl ei a părăsit-o pe mama ei pentru o femeie mai tânără.

Am încercat să o susțin pe prietena mea și am sfârșit prin a sta la ea vreo câteva nopți. Am devenit foarte apropiați, dar suntem doar prieteni.

A încercat mai mult, dar i-am zis că mă simt ciudat în legătură cu asta și ar părea că aș profita de situație. Mi-a spus că asta demonstrează ce tip special sunt.

Am dormit jos pe canapea când mama ei a venit să-și facă un ceai pentru că nu putea dormi.

Mi-a spus că apreciază foarte mult ce prieten grozav sunt pentru fiica ei. Mi-a spus cât de devastată e că soțul ei a părăsit-o pentru o fată cu jumătate de ani din vârsta ei.

A început să plângă și mi-a spus: „Mă simt urâtă și bătrână”. I-am spus și este adevărat că: „Ești frumoasă, cea mai frumoasă dintre mamele prietenilor mei”. Are 37 de ani și arată grozav. Mi-a spus: „Ești medicamentul de care o bătrână ca mine are nevoie”.

Nu știam ce să spun și a urcat la etaj. Următoarea noapte a venit din nou, s-a așezat lângă mine și m-a întrebat dacă sunt doar prieten cu fiica sa sau e mai mult.

I-am spus adevărul și s-a întins spre mine și m-a sărutat. Am fost uimit, dar am sărutat-o și eu și am făcut dragoste pe canapea.

A plâns puțin după și mi-a spus că am făcut-o să se simtă din nou dorită, dar am căzut de acord să nu o mai facem sau să-i spunem prietenei mele.

Ziua următoare a fost normală, dar i-am zis prietenei mele că trebuie să mă duc acasă. A fost weekend, așa că nu am văzut-o câteva zile. Luni mi-a cerut din nou să rămân. Mi-a fost greu să nu-i spun da.

Am avut o seară plăcută, am vorbit, iar mama ei părea ok. Am mers la culcare, din nou pe canapea, dar nu puteam să nu mă întreb...Știu că e grești, dar am fost încântat când mama ei a coborât la primele ore.

Mi-a spus că are nevoie de o cană de ceai, dar a râs și s-a așezat lângă mine. Am mai făcut dragoste de vreo câteva ori de atunci, a fost grozav, dar știu că prietena mea se va supăra dacă va afla. Tatăl ei a părăsit-o și mama ei s-a cuplat cu cel mai bun prieten al ei”, a scris adolescentul specialistului de la The Sun.