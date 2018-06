Reduceri eMAG centrale termice. Ce nu trebuie să ratezi astăzi

Cei care caută o centrală termică în această perioadă, trebuie să studieze oferte celui mai mare magazin electronic. Iată câteva dintre cele mai tari reduceri eMAG centrale termice de astăzi:

Centrala termica murala in condensare Chaffoteaux Pigma Green Evo 24 kW, Doua schimbatoare de caldura, Erp, Display digital, Functie Auto. Centrala murala Chaffoteaux Pigma Evo este o noua solutie pentru confortul casnic, care integreaza gama de centrale in condensare, tehnologia inovatoare in masura sa reutilizeze energia gazelor de ardere, crescand eficienta termica si micsorand noxele eliminate. Chaffoteaux Pigma Evo se caracterizeaza prin designul sau inovator, atractiv si de dimensiuni mici, care o face potrivita pentru orice tip de mobilier. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Centrala termica WOLF FGB- K-28, murala in condensare. Componentele interne sunt alese din materiale foarte rezistente si durabile, cum ar fi tevile din cupru, schimbatorul de caldura din Al/Si turnat, bloc hidraulic din poliamida armata cu fibra de sticla iar pentru versiunile combi, schimbator de caldura din otel inoxidabil pentru apa calda menajera. Design-ul simplu al schimbatorului de caldura monobloc prezinta canale mari si simple pentru circulatia apei. Pompa de eficienta ridicata si ventilatorul impreuna cu transferul termic ridicat al schimbatorului de caldura incadreaza modelul FGB in clasa A de eficienta din directiva ErP. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Centrala termica GB172i-24 KD inclusiv Kit AZB916. Noul design al centralei termice Logamax plus GB172i contine sticla titan Buderus rezistenta la zgarieturi si usor de curatat, o inovatie atat din punct de vedere tehnic, cat si al impactului vizual. Designul din sticla, disponibil in culorile alb sau negru, se integreaza perfect in orice tip de arhitectura. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Reduceri eMAG centrale termice. Oferte și la modele Vaillant

Centrala murala in condensatie VAILLANT ecoTEC plus VUW INT II 346/5-5, Gaz, Tiraj fortat, 31.8 kW - Incalzire + A.C.M. Centrala Termica in Condensare Vaillant reduce consumul de energie si emisiile, de asemenea, creste eficienta incalzirii apei. Schimbatorul de caldura in condensare intregrat si noile pompe cu eficienta ridicata, asigura economii de energie suplimentare. In plus, sistemul de conexiune ingenios permite instalarea perfecta si rapida in orice locatie. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Centrala termica in condensare Buderus Logamax Plus GB062-24KDH V2. Tehnologia in condensare, cu functionare pe gaz, dezvoltata de Buderus este un exemplu perfect in acest sens. Pentru a beneficia de la bun inceput de economii semnificative, va oferim un plus de performanta la un pret avantajos. Logamax plus GB062 se caracterizeaza printr-un consum de energie cu 35% mai mic comparativ cu instalatiile vechi. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Centrala termica cu peleti Vittoria EVO 26kW. Centrala termica cu peleti Vittoria EVO 26kW poate sa combinate mai multe surse de incalzire (panouri solare, cazane gaz, etc.), datorita sistemului electronic inovator, care este capabil de controlul acumularii cazanului si puffer. Acum, disponibil cu sistemul de control al noii generatii. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Reduceri eMAG centrale termice. Oferte Zantia Novara

Centrala termica condesare Zantia Novara Premium Clasa 5 Utilizare Simultana, 26 Kw, Display digital, Functie anti-inghet, Fabricata in Portugalia. Centrala de perete Novara cu acumulare interna, cu putere de 26 kW. Versiunea acumulator ofera avantaje mari: apa este gata la temperatura programata, cu o distributie optima pentru utilizari simultane. Productia de apa calda menajera este constanta si fara variatii de temperatura( ideala pentru folosirea a 2-3 bai simultan). Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Centrala termica murala cu condensare Bosch Condens 2000 W ZWB24-1RE, Gaz, 24 kW, Schimbator de caldura bitermic, Afisaj LCD. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Reduceri eMAG centrale termice. Oferte Ariston

Centrala termica murala in condensare Ariston Cares Premium 30 EU, Gaz, Tiraj fortat, 30 kW, Doua schimbatoare de caldura, Display digital. Tehnologia condensarii devine in prezent din ce in ce mai cunoscuta. Utilizarea unei centrale in condensare poate reduce consumul de gaz cu pana la 35%* fata de o centrala conventionala, acest lucru insemnand o reducere imediata a cheltuielilor pentru utilizator. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.

Centrala termica WOLF CGB-2K-24, murala in condensare. Centrala termica este fabricata exclusiv la Mainburg in Germania, cu schimbator de caldura principal din AlSi pentru un transfer termic superior si schimbator secundar in placi din otel inoxidabil pentru preparare apa calda menajera instant. In noua versiune schimbatorul de AlSi beneficiaza de un strat ceramic de acoperire pentru o curatare mai usoara impreuna cu peria din plastic pentru curatare inclusa in pachet. Controlul arazatorului si al centralei este realizat de catre doua placi electronice, separate exact ca si in cazul modelelor industriale. Electronica centralei fiind extrem de fiabila. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG centrale termice găsiți - AICI.