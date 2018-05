Reduceri eMAG combine frigorifice. Cele 10 modele pe care să le urmărești astăzi

Dacă vreți să vă cumpărați o combină frigorifică în această perioadă, trebuie să studiați oferta celor de la eMAG. Iată câteva dintre cele mai tari reduceri eMAG combine frigorifice din această perioadă:

Combina frigorifica Whirlpool BSNF 8451 OX AQUA, 312 l, Clasa A+, 6th Sense Fresh Control, Full No Frost, Dozator apa, H 188.5 cm, Inox. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Indesit LR9 S1Q F W, 368 l, Clasa A+, H 200 cm, Alb. O mai buna conservare, o mai mare flexibilitate. Eficiente, spatioase, elegante si practice disponibile in diferite varinate aparatele frigorifice Indesit sunt capabile sa corespunda oricaror nevoi si sa satisfaca orice cerinte de conservare a alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Electrolux EN3854MOX, 357 l, Clasa A++, H 200 cm, Display, Touch control, Inox antiamprenta. Tehnologia TwinTech FrostFree de la Electrolux cu FreeStore garanteaza un nivel optim de umiditate in frigider. Alimentele isi pastreaza gustul si textura pentru mai mult timp datorita sistemelor independente de racire a aerului din frigider si din congelatorul fara gheata. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte și la Arctic

Combina frigorifica Arctic AK60365NFMT+, 316 l, Clasa A+, H 185.3, No Frost, Argintiu. Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450 l, Clasa A+, NeoFrost, H 192, Marble. Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii legumelor si verdeturilor pana la 30 de zile. Acesta regleaza nivelul umiditatii la interior, prin designul constructiv al sertarului si prin intermediul curentilor de aer, fapt ce reduce considerabil efectul de ofilire a verdeturilor si legumelor si prelungeste durata de conservare, de pana la 3 ori mai mult fata de frigiderele obisnuite. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Hotpoint XH8 T2I W, Full No Frost, 340 l, Clasa A++, H 189 cm, Alb. Hotpoint introduce noua gama de combine frigorifice pentru a prelungi calitatea alimentelor ca in prima zi. O serie de tehnologii sofisticate ce permit personalizarea spatiului intern în functie de utilizarea specifica si modul de pastrare al alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Reduceri eMAG combine frigorifice. Oferte și la Samsung

Combina frigorifica Gorenje NRK6191GHX, 325 l, 185 cm, Argintiu. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Zanussi ZRB36101XA, 337 l, Clasa A+, H 185 cm, Inox antiamprenta. Faceti o alegere inteligenta cu aceasta combina frigorifica din clasa A+. Acesta respecta in totalitate legislatia UE referitoare la etichetele pentru consumul de energie si reduce facturile la energie in comparatie cu aparatul dumneavoastra vechi. Multumita usii reversibile care se deschide spre stanga sau dreapta, aceasta combina frigorifica poate fi asezata oriunde doriti in bucatarie. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Samsung RB37J5000SA/EF, 367 l, Clasa A+, No Frost, H 201, Grafit metalic. Tehnologia No Frost impiedica acumularea de gheata si mentine o temperatura constanta in toate colturile. In plus, raceste de aproape doua ori mai repede, solicitand mai putin sistemul de racire si marind durabilitatea acestuia. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Hotpoint XH9 T2Z COJZH, Full No Frost, 369 l, Clasa A++, H 201, Silver Black. Racirea la inalta definitie: nu asigura numai pastrarea alimentelor, ci si atmosfera ideala pentru pastrarea prospetimii alimentelor si a calitatii naturale a acestora. Tehnologia Active Oxygen (oxigen activ) pastreaza prospetimea alimentelor din prima zi pana la 9 zile, prevenind formarea bacteriilor cu pana la 90% si a mirosurilor neplacute cu pana la 70%. Tehnologia Air Tech Evolution pentru modelele independente si Air Technology pentru incorporabile garanteaza performante superioare in ceea ce priveste pastrarea alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.