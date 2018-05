Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte la modele de ultimă generație

În această perioadă sunt mai multe oferte la electrocasnice. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri eMAG mașini de spălat:

Masina de spalat rufe Whirlpool Supreme Care FSCR80412, 6th Sense, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Alb. FreshCare este optiunea ce se poate activa de catre consumator, atunci cand nu suntem siguri la cat timp vom scoate rufele din masina de spalat la finele programului. Astfel indiferent ca intarziem sau nu cu extragerea rufelor din tambur, hainele isi vor pastra mirosul de „proaspat spalate”. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Samsung WF8EF5E0W4W/LE, Eco Bubble, 1400 RPM, 8 kg, Clasa A+++, 60 cm, Alb. Va prezentam o masina de spalat care obtine mai mult de la detergentul dvs. de rufe: noua masina de spalat Samsung cu tehnologia Eco Bubble. in interior se afla un generator unic de bule care dizolva detergentul complet si apoi injecteaza aer, producand un strat de spuma bogata. Chiar si la temperaturi mai scazute, aceasta spuma penetreaza mai rapid in tesaturi, curatand la fel de eficient ca si un ciclu de spalare cu apa calda. Rezultatul? O curatare delicata care economiseste pana la 70% energie. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW12K8412OW/LE AddWash, 1400 RPM, 12 kg, Inverter, Clasa A+++, Alb. Add Wash va permite sa adaugati simplu si rapid articolele uitate, dupa ce ciclul de spalare a inceput deja. De asemenea, puteti adauga cu usurinta rufe spalate de mana, pe care doriti doar sa le clatiti sau sa le uscati prin stoarcere. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Whirlpool

Masina de spalat rufe 6th Sence Whirlpool AWOC 70100, 1000 RPM, 7 kg, A++, Alb. Indepartarea superioara chiar si a celor mai dificile pete. Economii de pana la 40% din energie (diferenta de consum de energie intre Ciclul de bumbac la 60°C si 40°C). Cea mai buna clasa de eficienta a energiei in comparatie cu ciclul conventional. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW70K5210WW/LE, 1200 RPM, 7 kg, Clasa A+++, Alb. Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Arctic EF7100A+, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Beko

Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Motor ProSmart Inverter, 60 cm, Alb. Motorul ProSmartInverter este partenerul tau de nadejde atunci cand ai nevoie de liniste. Acesta este echipat cu un set de avantaje sesizabile chiar de la prima utilizare: eficienta energetica pe care o poti observa pe factura ta de energie electrica, nivelul de zgomot este redus prin controlul imbunatatit al turatiei, absenta vibratiilor si eliminarea emisiilor electromagnetice, astfel te poti bucura de liniste impreuna cu familia ta. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea acestuia din care au fost eliminate elementele supuse uzurii cum ar fi periile de carbon. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Whirlpool Supreme Care FSCR90425, 6th Sense, 9 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Direct Drive, 60 cm, Alb. Inovativa Tehnologie ZEN inlocuieste clasica curea cu un motor performant legat direct de tambut (Direct Drive) avand ca principale beneficii mai putine vibratii si implicit mai putin zgomot, cat si o economie de resurse (apa, energie, timp) sustinuta de o rezistenta sporita in timp. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Beko WTV 8734 XS0, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++. Achizitioneaza oricare din masinile de spalat vase sau masinile de spalat rufe Beko cu motor ProSmart Inverter, inregistreaza produsul si vei beneficia de 10 ani garantie extinsa pentru motor. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Masina de spalat rufe Bosch WAW32640EU, 9 Kg, 1600 RPM, Clasa A+++. Extrem de eficienta energetic, silentioasa si cu o durata lunga de viata. Program pentru curatarea si intretinerea tamburului. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.