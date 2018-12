REVELION 2019. Sfaturi importante de la Dr. Oz pentru consumul de alcool

Foto: Pixabay.com

REVELION 2019. Nici macar celebrul Doctor Oz nu le spune oamenilor ca nu ar trebui sa se bucure de un pahar de vin mai ales in timpul sarbatorilor de iarna. Mai mult, Doctor Oz sustine ca el insusi degusta, in mod regulat, un pahar de vin in special dupa o zi grea la munca. Cu toate acestea, celebrul medic hollywoodian considera ca este greu de descoperit efectul pe care fiecare inghititura de alcool il are asupra organismului in conditiile in care atat de multi factori pot avea o influenta negativa asupra sanatatii. Multe studii sustin ca vinul, berea sau lichiorul consumate in cantitati moderate pot proteja inima, prin cresterea nivelului de colesterol bun. Alte studii, insa, sustine exact contrariul. Totodata este bine de stiut, mai ales daca vrei sa scapi de unele kilograme ca prea multe cocktail-uri bogate in calorii de sarbatori va face ca acul cantarului sa-ti provoace cosmaruri.



REVELION 2019. Iata care sunt regulile Dr. Oz legate de consumul de alcool de Revelion.

1. Bea inteligent

Primul sfat pe care il vei auzi din partea unui doctor legat de alcool este sa-l consumi cu moderatie. Studiile au aratat ca femeile nu ar trebui sa consume mai mult de un pahar de alcool pe zi – orice cantitate peste creste riscul dezvoltarii unor afectiuni la ficat sau a unor forme de cancer. (Un studiu realizat in 2011 a descoperit ca femeile care consuma 3-5 pahare de alcool pe saptamana au un risc cu 15% mai mare de a se confrunta cu un cancer la san). Insa cand discutam de un pahar depinde si de ce bautura ai in el – 350 ml de bere, 140 ml de vin sau 42 ml de lichior.



REVELION 2019. 2. Nu te pastra pentru weekend

Faptul ca nu ai baut in primele 5 zile ale saptamanii nu inseamna ca ar trebui sa consumi 6 pahare de alcool sambata seara. Potrivit unui studiu persoanele care consuma peste 4 pahare de alcool in decurs de doua ore (chiar daca de obicei nu beau deloc) prezinta un risc cu 85% mai mare sa sufere un accident vascular in anii urmatori comparativ cu oamenii care consuma mai putin alcool in aceeasi perioada– si pentru ca alcoolul in exces poate creste rapid tensiunea arteriala.

