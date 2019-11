S-a uitat într-o zi în telefonul tatălui său și a aflat ceva înfiorător despre el. Totul s-a schimbat și nimic nu va mai fi la fel! „Nu știu cum ar trebui să ma comport acum!”

Foto: Pixabay.com

S-a uitat într-o zi în telefonul tatălui său și a aflat ceva înfiorător. Iar acum totul s-a schimbat și nu mai știe cum să reacționeze în preajma lui.

„Când tatăl meu, care lucrează mult peste graniță, a venit acasă anul trecut, am găsit o aplicație pentru gay pe telefonul său. Părinții mei sunt căsătoriți de 20 de ani.

I-am verificat recent telefonul din nou și am găsit un mesaj secret, pe care îl lăsase deschis. Știu că nu ar fi trebuit să fac asta, dar trebuia să aflu niște răspunsuri. Are foarte multe aplicații, ceea ce sunt foarte ușor de găsit, și mă tem să nu le descopere și altcineva. Am 16 ani și voiam să ignor asta, dar dacă mama mea va afla va fi devastaă. La fel și sora mea de 18 ani”, a scris adolescentul specialistului de la The Sun.