„Scăpasem repede de haine și ne întinsesem pe canapea. Ne pregăteam din nou pentru o partidă de amor fierbinte. Am ridicat capul și m-am uitat spre fereastră. M-am îngrozit. Era acolo și se uita la noi”

Foto: Pixabay.com

Atunci când trădezi, cu greu poți să mai recâștigi încrederea persoanei iubite. Este și cazul unui bărbat care a călcat strâmb și care acum nu știe ce să mai facă pentru a fi iertat.

„După ce soția mea m-a prins făcând dragoste cu o altă femeie, nu mai are încredere în mine. Nu mă lasă să duc nici măcar gunoiul. Avem amândoi 37 de ani și două fete. Viața noastră sexuală este inexistentă de la nașterea celei mai mici și din acest motiv ne certăm.

Sunt specialist în IT la un colegiu. A venit o nouă supraveghetoare superbă, divorțată de 32 de ani. S-a mutat pe strada mea și avea probleme cu internetul. M-a întrebat dacă pot să o ajut. Arata uluitor când am ajuns la ea în seara aia. Părul ei era lăsat liber și purta blugi rupți un tricou alb. Arăta super-sexy. M-a invitat și mi-a turnat un pahar cu vin.

Semnalul ei de internet era slab, dar l-am făcut să meargă într-un final. A deschis geanta să mă plătească și i-am spus: „Nu. Pentru asta sunt prietenii”.

A vrut să mă sărute pe obraz, dar am întors capul și buzele noastre s-au lipit. Parfumul ei era sexy. Și-a ridicat tricoul și m-a condus la canapea, unde am făcut sex fantastic.

Când m-am întors peste drum, soția mea mi-a spus: „Ai rezolvat-o?”. „Nu”, i-am spus. „Trebuie să mă duc și mâine”.

M-am întors a doua seară, dar tocmai când să facem sex pe canapea, am fost îngrozit să o văd pe soția mea privind pe fereastră. Mama mea a căzut și telefonul meu era pe silent. Soția mea era atât de îngrozită de ce a văzut că nu putea vorbi. Am rănit-o atât de tare.

După săptămâni în care am încercat să o recâștig, a fost de acord să mai încercăm. Dar acum nici nu mai pot ieși cu colegii mei. Nu-mi dă voie. Am încercat să duc gunoiul, dar mi-a spus că îl duce ea, în caz că apare colega mea. Am făcut o greșeală uriașă”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.