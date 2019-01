Semnificația orelor și minutelor. Ce sunt orele oglindă și ce înseamnă când te uiți la ceas la 11.11

Semnificatia orelor si minutelor. Ai auzit vreodata de orele oglinda? In numerologie si astrologie, orele oglinda au o semnificatie aparte. Cum nimic nu este intamplator, exista un motiv pentru care te uiti la ceas, fix in momentul in care arata o ora oglinda. Atunci cand vezi pe ceas ore si minute simetrice, ai vazut o ora oglinda si inseamna ca ai primit un mesaj important de la Univers.

Iata care este semnificatia orelor si minutelor de la 00:00 am la 11:11 pm.

Ora oglinda 00:00 am

Ceva important urmeaza sa se intample in curand. Dar e nevoie de rabdare ca sa te bucuri de acel lucru. Daca stii despre ce este vorba, asigura-te ca esti pregatit sa-l primesti. Daca nu stii despre ce e vorba, fii deschis si lasa lucrurile sa se intample.

Poate ca suferi de dorul cuiva. Ai putina rabdare si persoana respectiva se poate intorce la tine. Daca persoana respectiva a decedat, roaga-te pentru ea si pastreaz-o in gandurile tale. Ora oglinda poate fi un semn de la persoana decedata.

Ora oglinda 01:01 am

Poate ca suferi de singuratate. Nu dispera si cauta solutii pentru problema ta. Fii deschis catre noi orizonturi si posibilitati. Lasa Universul sa lucreze si gandeste pozitiv.

Ora oglinda 02:02 am

Cineva din anturajul tau poate avea probleme. Incearca sa o ajuti si sa o faci sa vada o alta perspectiva asupra situatiei respective. Daca persoana sufera din cauza ta, nu fii prea incapatanat ca sa recunosti ca ai gresit.

Poate aparea un conflict sau sa te asociezi cu cineva. In primul caz nu ceda si urmeaza-ti principiile. In al doilea caz, arata-i persoanei respective ce are de castigat daca este de partea ta.

Ora oglinda 03:03 am

E nevoie sa-ti imbunatatesti abilitatile de comunicare. Vei avea nevoie de ele pentru a avea o relatie armonioasa, a castiga mai multi bani sau a atrage norocul de partea ta.

Pot aparea idei noi care se te ajute sa iesi din situatii in care te simti blocat.

