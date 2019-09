Silvia era mândria familiei ei: frumoasă, deșteaptă și cu o carieră în medicină. Dar într-o zi, femeia a simțit că are nevoie de o schimbare. Una total neașteptată pentru oricine. „Puteam să fac orice, dar am ales asta. Acum sunt o rușine pentru ai mei”

Foto: Instagram

Silvia era mândria familiei ei: frumoasă, deșteaptă și cu o carieră în medicină.

Dar într-o zi, femeia a simțit că are nevoie de o schimbare. Una total neașteptată pentru oricine.

Acum cinci ani și-a făcut bagajele și a plecat în Los Angeles să-și încerce norocul. Și a reușit. Dar nu oriunde, ci în industria filmelor pentru adulți.

Silvia Saige a învățat mult la școală, a mers la universitate și a devenit medic radiolog. A știut însă că nu asta îi e menirea pe pământ. Așa că a ales să plece și să-și urmeze pasiunea pentru stand-up comedy, dar după câteva luni a făcut un alt pas spre filmele porno.

Acum, la 35 de ani, femeia spune că își adoră jobul și că face 1.000 de lire sterline în doar câteva ore de lucru. Singurul lucru care o deranjează este modul cum au reacționat părinții săi.

„Aș vrea ca părinții mei să fie la fel de mândrii de mine, așa cum erau că lucram în spital. Nu am vrut niciodată ca ai mei să se simtă ca niște eșecuri. Am o diplomă de facultate. Aveam multe opțiuni, dar am ales sexul. Asta îi deranjează pe mulți, inclusiv pe familia mea. (...) Sunt mândră de ce fac”, a declarat Silvia pentru Mirror.