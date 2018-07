Singurătatea în căsnicie, din perspectiva psihiatrului ortodox

Foto: Pixabay.com

Singuratatea in doi, singuratatea in casnicie, este o situatie des intalnita in vremurile pe care la traim.

Casatoria autentica este calea transformarii religioase a iubirii erotice care leaga doua persoane si se poate spune ca tocmai in cadrui acestui proces tainic al transformarii consta taina casatoriei.

Multe familii contemporane care traiesc asa cum vor, refuzand ajutorul lui Dumnezeu, au o multime de probleme psihologice si morale, dar si multa instabilitate… Familia nu poate construi relatii bune fara Dumnezeu!

Nu putine sunt persoanele, indeosebi femei, care merg la preoti, la un duhovnic cu aceasta provocare: multe femei casatorite de cativa ani spun ca se simt tot singure. Exista singuratatea in casnicie?

Raspunsul lui dr Dmitri Avdeev, psihiatru, psihoterapeut si psiholog rus de notorietate, despre singuratatea in casnicie:

Atunci cand aud astfel de destainuiri, imi dau seama o data in plus ca singuratatea in casnicie este totusi o problema spirituala. Din pacate, multe sotii nu cunosc tainele fericirii familiale iar acestea sunt foarte simple.

Va voi spune una din ele. Fiecare sotie trebuie sa stie ca sotul sau mirele ei este doar un material brut sau, vorbind in termeni figurativi, o bucata de plastilina. Sotia sau mireasa este insa un sculptor de inalta clasa. Asa ca ea trebuie ca utilizand tehnologii contemporane sa transforme aceasta plastilina intr-o statueta care raspunde cerintelor inaltei arte.

Problema instrainarii in casnicii este cunoscuta preotilor inca din vechime. Cine este vinovat de aceasta? Mi se pare ca problema consta in lipsa de educatie spirituala a ambelor parti. Noi, cu totii, suntem un pic egoisti. Indragostindu-ne de cineva, ne-am indragostit de fapt de noi insine in acea persoana, asteptand ca noua noastra stare sa se transforme intr-o fantana de bucurie si de placeri.

Casnicia autentica inseamna munca zilnica.

Si aceasta munca se refera la capacitatea de comunicare cu alesul. Si ce auzim ca se intampla in familii azi? “Ce mai vrei? Nu am timp de tine” sau “Nu ma intelegi, de ce vorbesti cu mine pe tonul acesta?”. In convorbirile noastre nu incap decat consumul si solicitarile, asteptarea unei minuni din partea celuilalt.

