Soția sa se simțea obosită în fiecare după amiază, iar soțul a decis să o urmărească pentru a afla adevărul

Un barbat si-a urmarit sotia, iar adevarul pe care l-a aflat despre ea i-a schimbat viata.

Este vorba despre un scurt metraj din Japonia (Thank You Always Project) care are drept scop analiza responsabilitatilor pe care le are o femeie in comparatie cu grijile unui barbat.

In pelicula este prezentata o zi din viata unei tinere mame din Tokyo impreuna cu sotul si cu fiul lor. Barbatul isi urmareste nevasta dintr-o dubita, in secret, dar ramane fara cuvinte cand vede cate lucruri rezolva femeia intr-o singura zi.

Morala filmului e ca ar trebui sa fim mai recunoscatori persoanelor din viata noastra care fac eforturi pentru ca existenta partenerului de viata sa fie mai usoara.