foto- Pexels

O femeie povestește pentru The Sun: „Eu și soțul meu avem 41 de ani și trei copii. El are o afacere care merge foarte bine, dar se așteaptă ca eu să plătesc pentru mâncarea, hainele și școala copiilor. Weekend-ul trecut a mers la pescuit iar când s-a întors s-a enervat că am dat căldura prea tare în casă, așa că a oprit-o de tot.

Fiul nostru a lăsat lumina la baie deschisă și a plecat la școală, iar drept pedeapsă i-a scos becul din camera lui. Nu mai pot trăi așa, și mă întreb dacă ceea ce face el nu este cumva o formă de abuz”.

Deidree, specialisă în relații de familie este de părere că acest comportament poate avea efecte dăunătoare asupra copiilor. Femeia trebuie să discute cu soțul pentru a găsi o cale de mijloc când vine vorba de gestionarea finanțelor, și să îi explice că o astfel de dinamică dăunează relației.