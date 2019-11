„Soțul meu m-a trimis într-o vacanță alături de prietenele mele, însă acolo m-am dezlănțuit. Este cumplit ce am putut să fac. Când m-am întors am aflat ceva ce m-a terminat!”

Foto: Pixabay.com

Uneori, îi greșim chiar omului care ne acordă cea mai mare încredere. Asta a făcut și o femeie, care acum a aflat ceva teribil și nu știe ce trebuie să facă.

„Am 35 de ani și știu că ar trebui să fiu mai responsabilă. Am un soț minunat, o casă, un băiat și o fată de opt și 10 ani. Nu îmi mai doresc nimic. Patru dintre prietenele mele au luat o vacanță în Insulele Canare. Două sunt singure și două divorțate, așa că erau gata de disracție. O mamă a unei fete s-a îmbolnăvit și mi-au cerut să mă duc în locul ei, iar soțul meu a fost de acord.

Era ca și cum aș avea 20 de ani din nou. Am întâlnit un grup de bărbați, de aproape 30 de ani. Au fost colegi la facultate și ies împreună câteva zile în fiecare an. Am băut cu toții mult. Un tip a venit lângă mine și-a pus mâinile pe umărul meu și mi-a șoptit că sunt grozavă, că arăt cel mai bine din grup. Eram flatată. Soțul meu nu-mi face niciodată complimente. Când mi-a șoptit din nou că este timpul să mergem în cameră am spus ok.

M-am trezit dimneață lângă timp. Atunci am realizat că nu-i știam nici măcar numele. Dar mi-am dat ocazia să fiu nebunatică. Retul vacanței am mai făcut sex cu doi tipi.

Luam anticoncepționale, așa că mă gândeam că sunt safe, dar îmi era rău cât am fost acolo și mă gândesc că nu au funcționat.

Soțul meu este încântat că așteptăm un nou copil, dar eu nici măcar nu știu cine e tatăl. Oare să-i spun?”, a scris tânăra specialistului de la The Sun.