„Sunt căsătorită de cinci ani, dar în pat soțul meu nu face decât un singur lucru. Am ajuns să-mi fie teamă”

Foto: Pixabay.com

Când începe să se termine o relație și cât de important este patul într-un cuplu?

Dar ce se întâmplă dacă magia dispare după doar cinci ani de când și-au jurat credință unul altuia? Asta este întrebarea pe care o tânără a adresat-o consultantului pe probleme relaționale.

„Îți scriu într-o problemă foarte delicată. Sunt căsătorită de cinci ani și deja viața noastră sexuală s-a deteriorat rău de tot. Am doar 29 de ani, îmi doresc experiențe, simt nevoia de mai mult. Soțul meu știe doar una și bună, poziția misionarului și atât. În cinci ani, de când suntem împreună, n-am reușit să-l conving să schimbe ceva. Mai nou, aproape că nu mai are chef deloc, și oricum totul durează foarte puțin. Eu sunt o fire vulcanică, am nevoie de variație. Simt că mă ofilesc și-mi pare rău. Te rog, dă-mi un sfat, cum să-l iau, cum să-l scot din amorțeală. Altfel, mă tem că o să-l înșel…”, scrie Libertatea.