Foto: Pixabay.com

Părea să aibă o relație perfectă și asta credea și el până într-o seară când a fost sedus de o altă femeie. Acum nu știe ce să facă pentru că simte că a greșit. Mai ales că femeia cu care a făcut amor nu este o necunoscută pentru partenera sa.

„Sunt cu iubita mea de mai bine de un an. Lucrez la o companie de software și avem un tip din Franța care lucrează cu mine de câteva săptămâni.

Stă la hotel în oraș, iar vineri seara s-a oferit să ne facă cinste, mie și iubitei mele, cu câteva băuturi la bar. Iubita mea mi-a spus că spra ei vitregă i-a trimis mesaj că se plictisește și dacă poate să vină și ea. Ne-am întâlnit, iar colegul meu și sora vitregă a iubitei mele păreau să se înțeleagă grozav.

Iubita mea are 28 de ani, iar sora ei, 26. Am ieșit să fumez, în timp ce colegul meu a comandat alte băuturi. Sora vitregă a ieșit și ea la o țigară și am discutat. Mi-a spus la un moment dat că „mi-aș dori să întâlnesc și eu un tip ca tine”.

Am fost puțin șocat și am râs și am zis că am nevoie la toaletă, care era în spate, în hol. Când am ieșit, ea stătea pe un divan și mi-a spus: „Putem discuta?”

M-am dus lângă ea și m-a obligat să mă așez. Apoi m-a sărutat pasional. A preluat controlul și m-a sărutat și recunosc că mi-a plăcut.

M-a luat de mână și m-a condus spre o toaletă pentru persoane cu handicap. A închis ușa și mi-a deschis pantalonii. Am făcut sex, care a durat câteva secunde.

Nu mi-a venit să cred. Nu am înșelat niciodată pe nimeni. Când ne-am întors la masă era ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Astăzi mi-a trimis mesaj, spunându-mi: „Dacă vrei să repetăm performanța, sună-mă oricând”. Cred că trebuie să-i spun iubitei. Mă simt atât de prost în legătură cu asta!”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.