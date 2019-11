„Sunt disperat să-mi găsesc o iubită, dar toate femeile fug de mine când le spun secretul meu din dormitor. Ce Dumnezeu să mai fac?”

Unde greșești atunci când îți cauți o jumătate și de ce uneori adevărul poate să te lase fără pereche? Asta se întreabă și un bărbat care nu reușește să păstreze lângă el nicio femeie.

„Am 34 de ani și mi-am dat seama că sunt dependent de sex. Am avut doar o iubită în liceu, dar a durat doar șase săptămâni și apoi mi-a spus toate porcăriile alea: „Nu ești tu de vină, eu sunt”, ceea ce mi-a zdruncinat toată încrederea. Am început să muncesc, sunt în asigurări, și unul dintre colegii mei știa că nu am mai fost cu o femeie de ani. Mi-a dat o carte de credit pentru masahj thailandez cu „finaluri fericite”. M-am dus și mi s-a oferit sex, dacă plătesc mai mult.

Apoi am început să fac masaj o dată pe săptămână și mă gândeam: „Nu am nevoie de iubită. Asta e mai ușor”.

Dacă eram invitat la cină, îmi luam o escortă cu mine. Mereu am plătit pentru sex la final de noapte dacă era în ofertă. Cred că mi-a distrus așteptările. Acum câteva săptămâni am invitat o femeie să ieșim. Am petrecut timp frumos. I-am cerut să vină la mine. Știa ce vreau și s-a enervat. (...)

Cine ar vrea să fie însă cu mine când i-aș spune că am făcut sex cu peste 100 de escort?”, se întreabă bărbatul, care i-a scris specialistului de la The Sun.