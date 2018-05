Ți se întâmplă lucruri ciudate zilele acestea? Iată de ce Luna poate fi de vină!

Daca te simti ciudat, daca ti s-a intamplat ceva ciudat, neasteptat, imprevizibil care te da peste cap, daca ai emotii bizare ce iti dau de furca, daca ai o stare mai ciudata, ei bine, esti in graficul energiilor astrale. Astrologii iti explica de ce poti da vina pe Luna plina de acum 2 zile si ce poti sa faci.

Luna plina din Scorpion din noaptea luni 30 aprilie spre marti 1 mai 2018 a fost una intensa si sunt foarte mari sanse sa ii simtim efectele in continuare pe durata intregii saptamani.

Energia acestei Luni pline este intensa si puternica si te impinge intr-un spatiu de totala onestitate si vulnerabilitate ca sa poti manifesta adevaratele dorinte ale inimii tale. Ti se cere incredere deplina si un nivel de totala deschidere in fata a ce are Universul pregatit pentru tine – asta iti semnalizeaza aceasta Luna, pentru ca transformarile din viata ta pot zgudui zonele de confort cu care erai invatat pana acum si din care trebuie sa iesi. De ce sa iesi ? Pentru ca nu exista evolutie fara schimbarea necesara. Cu cat esti pus sa faci schimbari dese si marunte, cu atat esti antrenat sa faci fata celor mari. Si ai pomenit tu viata fara schimbari? Intotdeauna trebuie sa lasi ceva sa plece, sa te desprinzi de ceva sau cineva ca sa poti accesa altceva nou. Pur si simplu, nu ai cum fi in doua locuri in acelasi timp. Este clar ca din cele doua, una este dorita de inima si cealalta este obisnuinta mintii care renunta greu la ceea ce stie pana nu o zguduie ceva.

Lunile pline sunt cunoscute ca trezesc vremuri de mare intensitate emotionala pentru ca luna ne conduce intuitia si emotiile, dar aceasta Luna plina in Scorpion se simte foarte pasional si lucreaza ca sa iti arate tot – tot ce nu mai ai voie sa ascunzi in spatele umbrelor! In aceasta saptamana in mod special vei simti efectele ei. Te poti simti mai puternic, mai curajos, mai stralucitor, mai mare sau vei fi impins sa vorbesti sincer mai mult decat ai facut-o vreodata.

