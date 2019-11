„Tocmai împlinisem douăzeci şi opt de ani, ce probleme aş putea avea, sigur nu am cancer... După șase luni am aflat”. Se numește Eva și asta este povestea ei

Foto: Facebook

Eva a intrat în al cincilea an în care nu mai are simptome și în curând poate fi declarată oficial vindecată de cancer. Dar povestea ei a început cu multe erori. Și cu un telefon care nu a sunat niciodată.

„Calvarul meu este o poveste cu multiple erori. Nu am fost o tânără care trăia iresponsabil, fără să am grijă de mine. Însă adevărul e că nicio clipă nu m-am gândit, apropiindu-mă de sfârşitul celui de-al doilea deceniu de viaţă, că aş putea fi bolnavă de cancer. Nici măcar o clipă. Totul a început de la o scurgere urât mirositoare, regulată, pentru care am ajuns de mai multe ori la spital. La un moment dat, am revenit la spitalul local cu aceeaşi problemă, pentru care mi-au prescris din rutină tratament cu antibiotic care într-adevăr a făcut ca problema să dispară temporar, însă ea a revenit. Nu auzisem şi nimeni nu pomenise de screeningul HPV, e drept că cineva şi-a amintit o dată – într-una din multiplele reveniri – că poate ar fi bine să efectuăm un screening pentru cancer. Am fost pe deplin liniştită, nu am avut emoţii. Tocmai împlinisem douăzeci şi opt de ani, ce probleme aş putea avea, sigur nu am cancer, mai precis cuvântul cancer nici măcar nu-mi trecuse prin minte. Am şi uitat de screening, mi-au spus că mă vor suna dacă sunt probleme. Însă nu m-au sunat. Iar eu mi-am continuat viaţa. (...)

Era începutul lui decembrie. Trecuse mai bine de jumătate de an de la screeningul pentru cancer. Ironia sorţii a fost că mi s-a făcut rău tocmai la spitalul SZTK unde ajunsesem cu o sângerare serioasă. Ginecologul în vârstă era alb la faţă când m-a întrebat: „dar dumneata pe unde ai umblat, te-au căutat de mai multe ori, dar n-au dat de tine”. Zic, „nicăieri şi numărul de telefon funcţionează”. Pe fişa de screening pentru cancer era notat cu pix albastru că am fost apelată. Chiar de două ori. Voi pricepeţi asta? M-au sunat chiar de două ori. Cu un rezultat P4 pozitiv de cancer de col uterin. Din mai şi acum eram în decembrie. Oricum am lua-o, trecuseră şase luni. Iar ei m-au sunat de două ori. (...)

Toată povestea, aşa cum era, era de necrezut. Pentru că dacă ar fi făcut toate acestea, m-ar fi putut salva din starea gravă în care mă aflam, de metastază. Astăzi, în cadrul aceleiaşi emisiuni televizate, m-a întrebat reporterul dacă am iertat aceste erori. Eu cred că acestea nu pot fi iertate. Mai degrabă m-am resemnat şi mă bucur că în final am fost aşa de norocoasă. Însă dacă nu ar fi fost numeroasele erori comise la debutul bolii, puteam fi într-o altă stare acum. Aş fi putut fi mămică. Sau orice altceva. Dintr-un motiv sau altul, cerul mi-a pregătit această cale. Iar eu o voi parcurge până la capăt.”, scrie Eva Szentesi, potrivit Adevărul.