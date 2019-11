Un bărbat mărturisește greșeala care i-a schimbat viața: ”Am făcut amor cu nora mea și acum este însărcinată. Mi-am părăsit soția și fiul meu....”

Un bărbat de 46 de ani povestește despre greșeala care i-a schimbat viața: „Am 46 de ani iar nevasta mea 45. Avem o fiică de 19 ani și un fiu de 26. Prima oară când băiatul și-a adus iubita de 23 de ani acasă am rămas uimit de frumusețea ei. S-au căsătorit anul trecut și am primit-o cu drag în familie. Acum câteva luni am mers cu toată familia la o nuntă iar eu cu nora am rămas ultimii la petrecere.

Am ieșit să fumăm o țigară dar pentru că era frig ne-am băgat în mașină. Am început să ne sărutăm pasional și am făcut sex pe bancheta din spate. De atunci nu îmi mai iau mintea de la ea, chiar dacă am acceptat amândoi că este greșit ceea ce am făcut.

Recent, fiul meu m-a anunțat că soția lui este gravidă, iar ea mi-a spus că există o mare șansă ca și copilul să fie al meu. De îndată ce am auzit vestea, mi-am părăsit nevasta și am plecat de acasă. Totuși, ea nu este sigură că vrea să-l părăsească pe fiul meu și să înceapă o viață cu mine.”

Deidree, terapeut pentru The Sun este de părere că relația pe care bărbatul o are cu nora lui trebuie oprită imediat. Șansa ca și copilul să fie al lui este una foarte mică, dacă soții au o viață sexuală avtivă. Chiar dacă fata l-a făcut să se simtă iar tânăr, acesta nu este un motiv pentru ca el să își părăsească familia și să cauzeze o certă majoră cu soția și fiul.

Sursă: The Sun