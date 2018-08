Un bărbat vine la un înțelept să îi ceară sfatul și să se plângă de viața mizerabilă pe care o are. Bătrânul îi spune să își ia o capră. Continuarea este incredibilă

Foto: Pixabay.com

Un bărbat vine la un înțelept să îi ceară sfatul și să se plângă de viața mizerabilă pe care o are. Bătrânul îi spune să își ia o capră.

„– Și unde să o priponesc?

– Păi, chiar în casă la tine priponește-o. Apoi, vei vedea ce va mai fi.

Omul și-a cumpărat o capră, iar după un timp vine din nou la înțelept.

– O să îmi ies din minți trăind așa! O să mă spânzur! nu s-a schimbat nimic… Ce să fac?

– Vinde capra!

A vândut-o și vine din nou la înțelept:

– Cât este de bine fără capră!

Vedeți voi, omul este obișnuit să se plângă. Dacă nu are, de ce nu are, dacă are, îi e greu…

Și tu crezi că trăiești cu greutăți? Te plângi mereu că viața ta e complicată? Dar dacă mâine se va schimba totul, te îmbolnăvești, persoana iubită te părăsește, etc?

Dacă doar te plângi, viața îți va aduce probleme noi și atunci vei realiza cât de bine era înainte, cât de fericit erai!

Nu te mai plânge! Ai ce mânca? Ai cu ce să te îmbraci? Poți munci? Atunci fii recunoscător pentru toate astea!”, scrie secretele.com.