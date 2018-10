A început să consume ceai de sunătoare. Efecte nebănuite asupra organismului

Foto: Pixabay.com

Ceai de sunatoare. Sunatoarea este o planta des utilizata in industria farmaceutica. Sunatoarea creste in Europa, America Australia, Noua Zeelanda si Asia de Est. Are 50-100 cm inaltime si are florile in forma de stea , cu 5 petale, de culoare galbena.

Veti afla in articolul ce beneficii are ceaiul de sunatoare , care sunt contraindicatiile si cand NU ai voie sa bei ceai de sunatoare.

Ceai de sunatoare. Utilizari si beneficii

1. Depresie

Extractul de sunatoare scade starea de nervozitate si oboseala cauzate de depresie si imbunatateste starea de bine.Studiile de specialitate au demonstrat ca, in combinatie cu tratamentul pe termen scurt pentru tratarea depresiei medii, sunatoarea poate avea un rol adjuvant semnificativ. In cazurile de depresie severa, ceaiul de sunatoare nu are efecte majore.

2. Menopauza

Ceaiul de sunatoare poate ameliora bufeurile. Unii specliasti recomanda combinarea sunatorii cu cohos negru pentru mai putine stari de bufeuri si mai putine schimbari de dispozitie.

3. Sindrom premenstrual

De asemenea, poti bea ceai de sunatoare pentru a reduce simptomele sindromului premenstrual. El si-a dovedit eficacitatea in reducerea tulburarilor hormonale, reducerea depesiei si a starilor de oboseala din timpul ciclului menstrual.

Citeste continuarea pe Sfatulparintilor. ro.