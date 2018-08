A început să consume ceai din semințe de pepene verde. Motivul este incredibil

Foto: Pixabay.com

Semintele de pepene verde sunt o minune necunoscuta; le aruncam pe pamant, le aruncam la gunoi si foarte putini dintre noi le mancam, nestiind ca acestea sunt extrem de bune pentru digestie. Semintele pur si simplu trec prin tractul digestiv si usureaza digestia alimentelor, astfel incat cele mai benefice proprietati ale lor trec aproape neobservate si neutilizate.

Prajirea sau uscarea semintelor de pepene se face in scopul utilizarii puterilor naturale de vindecare. Semintele de pepene verde sunt bogate in fibre, ajuta la o digestie corecta si sunt eficiente in tratamentul impotriva parazitilor intestinali, icterului si a inflamatiilor.

In schimb, ceaiul din semintele de pepene este considerat a fi un diuretic natural, care este extrem de util pentru curatarea rinichilor. Pepenele verde in sine este unul dintre cele mai bune remedii naturale cunoscute pentru eliminarea pietrelor la rinichi mai ales pentru ca acesta are cel mai mare continut de apa fata de oricare alt aliment, 92% apa! Pepenele verde este extrem de bogat in potasiu, o forma de sare care ajuta organismul in dizolvarea pietrelor la rinichi. Pepenii verzi sunt bogati in oxid nitric si licopen, ambele fiind minunate pentru mentinerea sanatatii rinichi.

Pentru a face 2 litri de ceai, ia 4 linguri de seminte de pepene verde proaspete si opt pahare de apa, care este egala cu 2 litri de apa. Se macina semintele de pepene verde, fie cu ajutorul unui mixer sau cu o rasnita de cafea. Semintele de pepene verde trebuie sa fie in stare proaspata, achizitionarea de seminte de pepene verde uscate nu este recomandata.

Se pune apa la fiert la foc mare pe aragaz. Se toarna apa clocotita peste semintele de pepene verde tocate la rasnita. Se lasa amestecul sa se raceasca, dupa care se consuma in totalitate, pe tot parcursul zilei.

Pentru a scapa de pietrele de la rinichi, repetati aceasta reteta zilnic, timp de maxim 7 zile. Veti observa cu siguranta efectele, scrie secretele.com.