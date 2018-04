A început să pună lemongrass în mâncare. Motivul incredibil pentru care face asta

Foto: Pixabay.com

Lemongrassul este o plantă folosită în bucătărie, în special în cea asiatică, dar totodată folosită și în industria farmaceutică, datorită proprietăților sale curative.

Lemongrassul se poate lauda cu calitati nutritionale aparte. De pilda, o singura lingura de lemongrass contine 4 miligrame de fier, echivalentul a 5% din doza zilnica recomandata de fier. De asemenea, contine si acid folic, potasiu, magneziu, zinc si fosfor.

Printre beneficiile consumului acestei plante, potrivit doc.ro, se numara ameliorarea problemelor digestive, a insomniei, a problemelor respiratorii, precum si a infectiilor sau reumatismului.

În plus, reduce colesterolul “rau” pentru că are proprietati antihiperlipidemice si antihipercolesterolemice, care echilibreaza nivelul de colesterol din sange. Studiile au aratat ca un consum regulat de lemongrass poate mentine valorile colesterolului in limtele normale. Astfel, se reduce riscul de afectiuni cardiovasculare precum ateroscleroza.