DIETĂ. Daca vrei sa scapi rapid de kilogramele in plus, consuma aceasta bautura delicioasa pe care o poti face din ingrediente pe care le ai deja in casa. Te va ajuta sa dai jos grasimile acumulate de-a lungul verii.

DIETĂ. Bea jumatate din amestec cu o ora inainte de micul dejun si a doua jumatate cu o jumatate de ora inainte de a merge la somn.

Ingrediente:

1 litru de apa

1 lingurita de miere. Continuarea AICI.