Alimentele la care trebuie să renunțăm de urgență! Fac foarte mult rău!

Foto: Pixabay.com

Piata mondiala a produselor cosmetice si de ingrijire a pielii valoreaza sute de miliarde de dolari. Insa si cele mai scumpe produse din domeniu au efect zero in privinta sanatatii pielii in cazul in care o persoana are o dieta care cauzeaza acnee, imbatranire prematura, precum si alte afectiuni ale pielii. In aceast caz produsele de zeci de mii de lei nu fac doi bani. In general, o persoana obisnuita are o dieta plina de alimente si bauturi care fac rau epidermei. Iata produsele care face cel mai rau pielii, potrivit unor dermatologi.

1. Alimentele cu un continut ridicat de zahar

Nimeni nu da fuga la frigider sa ia 3-4 morcovi in zilele grele. Toata lumea alege inghetata cu ciocolata sau ceva super dulce pentru a depasi astfel de momente. Insa aceaste alegeri nu fac decat sa-ti inrautateasca ziua daca esti atenta la ce se intampla cu pielea ta. Alimentele cu adaos de zahar cresc nivelul glicemiei din sange si cauzeaza inflamatii cronice in corp, ceea ce afecteaza productia de colagen. Iar zaharul zilnic digerat atac colagenul din piele, acest lucru se intampla de fiecare data cand mananci bomboane, inghetata si alimente procesate. Iar bolile de piele sunt exacerbate de consumul de zahar. Tocmai de aceea dermatologii recomanda satisfacerea poftei de dulciuri prin consumul de fructe.

