Alimentele pe care nu ai voie să le consumi negătite. Sunt un adevărat pericol pentru sănătate

Foto: Pixabay.com

Sunt câteva alimente care sunt un adevărat pericol dacă sunt consumate fără să fie gătite.

Iată care sunt acestea:

1. Cartofii: Contin doua substante numite solanina si chaconina, considerate a fi toxice pentru organism daca sunt ingerate in cantitati mari.

2. Vinetele: Ca si cartofii contin solanina. Specialistii sustin ca acest compus duce la inhibarea absorbtiei de calciu.

3. Legumele boabe: Legumele boabe ca fasolea rosie, soia sau mazarea nu trebuie consumate crude deoarece contin si ele substante toxice.

4. Ciupercile: Contin o substanta toxica numita agaritina, care este suspectata ca fiind un agent carcinogen (duce la aparitia cancerului).

5. Spanacul si rubarba: Contin niste compusi care se numeste oxalati si care interfereaza cu absorbtia calciului in sange.

6. Pastarnacul: Are in compozitie psoralen, o substanta cu potential toxic, deci nu ar trebui consumat crud. Se pare ca aceasta substanta, care este si carcinogena, nu este distrusa nici in procesul de prepare la foc.

7. Cerealele: Majoritatea cerealelor contin antinutrienti care pot duce la aparitia unor indigestii. Este indicat sa consumi cereale (grau, ovaz, secara, orz) numai dupa ce le-ai inmuiat in apa.



8. Crenvurști: Pe langa faptul că nu reprezinta o mancare cu multi nutrienti, a-i manca asa cum ii iei direct de la magazin poate fi foarte periculos, scrie exquis.ro.