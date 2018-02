Alimentul care îți poate face mai mult rău decât bine

Foto: Pexels.com

Laptele nu este un aliment sănătos pentru toată lumea, avertizează medicii. Multe persoane nu pot digera corespunzător laptele sau produsele lactate, arată unele studii. Există și alte riscuri ale consumului de lapte. De asemenea, în unele cazuri, acest aliment poate favoriza dezvoltarea cancerului.

De aceea, unii medici recomandă reducerea cantității de lapte consumate sau înlocuirea sa cu lapte de soia, de migdale, sau de cocos.

Intoleranta la lactoza este o problema cu care se confrunta din ce in ce mai multe persoane. Desi nu exista in prezent un tratament curativ, aceasta afectiune poate fi tinuta sub control printr-un stil de viata responsabil. Cum se manifesta, cum poate fi diagnosticata si cum putem ameliora simptomele intolerantei la lactoza vom afla in cadrul articolului urmator.

Reprezinta inabilitatea organismului de a digera lactoza, un tip de zahar care se gaseste in lapte si, in cantitate mai mica, in produsele lactate derivate. Nu este o boala in sine, ci de obicei o caracteristica determinata genetic. Persoanele care prezinta aceasta afectiune prezinta nivele insuficiente de lactaza, o enzima care catalizeaza procesul de hidroliza al lactozei in glucoza si galactoza in sistemul digestiv (enzimele sunt proteine care determina reactii chimice in corp), conform qbebe.ro.