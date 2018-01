Camelia Pătrășcanu, cum învățăm să folosim energiile în folosul nostru

Astrologul Camelia Pătrășcanu a fost invitata Mariei Coman în emisiunea „Edției de weekend” și a vorbit printre altele și cum putem să folosim energiile în folosul nostru.

„Sunt mai multe tehnici. Prima pe care o învățăm de când suntem mici este rugăciunea., dar rugăciunea trebuie să fie din punctul meu de vedere un dialog cu Dumnezeu. De obicei, rugăciunea este o milogeală. Când avem probleme atunci ne rugăm. (...) Încercând mai multe căi, descoperi. Ești dator față de tine, să faci ceva pentru tine. Începând cu rugăciunea, contemplația, te uiti la situația pe care o ai, îți activezi martorul, sinele tău, care privește neutru. Te uiți la o situație neutru ca să vezi lanțul de legități care au construit acea situașție. Capeți conștiență și înțelepciune. Cînd ai înțelpciune nu te mai blamezi”, a declarat specialista.