Cât de important este să ai un somn odihnitor

Foto: pixabay.com

Noptile cu somn sanatos, adanc si odihnitor au ca rezultate mai multa energie, un sistem imunitar mai puternic, o stare generala mai buna si chiar o viata mai lunga. Si 8 ore pe noapte pot sa iti fie suficiente, dar e foarte probabil ca nu ajungi la acest numar.

Se pare ca probleme cu somnul sunt mai comune la femei decat la barbati. Chiar daca nu ai copii care sa te tina treaza, nivelul fluctuant de estrogen in functie de perioada lunii, poate sa iti afecteze somnul. Exista totusi metode eficiente de a alunga pe deplin insomnia.



Programul de somn sanatos

Impune-ti un program de somn pe care sa il respecti. Culca-te la aceeasi ora noaptea si trezeste-te la aceeasi ora dimineata. Chiar si in weekenduri. Somnul regulat iti va echilibra si ceasul biologic.



Jurnalul somnului

Pastreaza un jurnal in care noteaza timp de 2 saptamani date despre ziua ta si somnul din acea noapte. La ce ora te-ai bagat in pat, cat ti-a luat sa adormi etc. Asa iti vei da seama cum si de ce fluctueaza somnul tau si ce trebuie sa schimbi.



Fumatul provoaca insomnii

Renunta la fumat. Nicotina este un excitant al sistemului nervos si te tine treaza noaptea ca sa nu mai vorbim si de celelalte efecte nocive.

